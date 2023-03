Falsche Polizisten bringen Seniorin um ihr Erspartes

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Eine Seniorin aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist von falschen Polizisten um ihr Erspartes gebracht worden. Die 82-Jährige erhielt am Montagmittag den Anruf einer Unbekannten, die sich als Polizeibeamtin ausgab, wie die Polizei mitteilte. Die Anruferin berichtete, dass in ihrer Hausbank mehrere Beschäftigte arbeiten, die sich illegal in Deutschland aufhalten sollen.

Köthen - Sie forderte die Seniorin auf, ihr Erspartes abzuheben, um Fingerabdrücke der Bankmitarbeiter daran sichern zu können. Einem weiteren Betrüger, der sich als Kriminalpolizist ausgab, übergab sie wenig später den Bargeldbetrag in mittlerer fünfstelliger Höhe.

Die Polizei riet dazu, sich von angeblichen Amtspersonen immer den Dienstausweis zeigen zu lassen. Bei geringsten Zweifeln sollte bei der Behörde nachgefragt werden, von der die Amtsperson angeblich komme. Wichtig dabei sei es, die Telefonnummer selbst heraus zu suchen oder über die Auskunft zu erfragen. Zudem riet die Polizei, niemals Geld auszuhändigen. Der falsche Kriminalpolizist, der der Seniorin das Geld abnahm, wurde als etwa 20 Jahre alt und komplett schwarz gekleidet beschrieben. Auffällig war sein schwarzes Basecap mit weißer Aufschrift, wie es hieß. dpa