Fans des FSV Zwickau starten Crowdfunding-Kampagne

Teilen

Das Logo des FSV prangt auf der Eckfahne im Stadion. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die Fans des FSV Zwickau haben am Montag mit dem Projekt „Fußball gehört den Fans“ eine Crowdfunding-Kampagne, die dem Verein 500.000 Euro einbringen soll, gestartet. Nachdem der FSV in der vergangenen Saison aus der 3. Liga absteigen musste, gab es weitreichende Veränderungen in der Geschäftsführung. Ein Investor, der die Geschicke des Vereins übernehmen wollte, wurde aufgrund unterschiedlicher Wertevorstellungen abgelehnt und eine finanzielle Stabilität konnte somit nicht mehr gewährleistet werden.

Zwickau - Der neue Finanzvorstand des FSV, André Beuchold, erklärte selbstkritisch: „Die 3. Liga war und ist wirtschaftlich aus eigener Kraft für unseren Verein nicht zu stemmen. Wir haben es mit ehrlicher Arbeit versucht - aber sind gescheitert. Vor allem gegen finanzstarke Konkurrenz, ehemalige Bundesligisten und Vereine aus wirtschafts- und strukturstarken Regionen.“

Unter dem Motto „Wenn hier einer investiert, dann sind wir das!“ haben die Westsachsen bereits über 800 Dauerkarten für die kommende Regionalliga-Saison verkauft. Nun möchten auch die Fans mit ihrem Spendenaufruf Geld zum Erhalt des Vereins beisteuern. Sie erhoffen sich bundesweite Unterstützung von anderen Fan-Vereinigungen, die ebenfalls gegen den Einstieg von Investoren im Fußball eintreten. dpa