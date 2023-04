Fast jeder Vierte in Sachsen-Anhalt raucht

Zwei Raucher halten ihre Zigaretten zwischen den Fingern. © Armin Weigel/dpa

Fast jeder vierte Mensch in Sachsen-Anhalt raucht. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes lag der Anteil der Raucher im Jahr 2021 bei 22,5 Prozent. Damit griff in Sachsen-Anhalt ein größerer Anteil der Bevölkerung als im Bundesdurchschnitt (18,4 Prozent) zur Zigarette. Mit rund 60 Prozent lag der Anteil der Männer über dem der Frauen. Bei beiden Geschlechtern wurde am häufigsten im Alter von 55 bis unter 65 Jahren geraucht.