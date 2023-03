1. FC Magdeburg beendet mit 2:0 den Heimfluch

Magdeburgs Moritz Kwarteng (l) jubelt nach seinem Tor zum 1:0 mit den Teamkollegen. © Matthias Bein/dpa

Magdeburg hat den ersten Heimsieg seit dem zehnten Spieltag gefeiert. Gegen Kaiserslautern schaffte die Titz-Elf ein 2:0 und setzt den Aufwärtstrend fort.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat seinen Heimfluch beendet. Das Team von Cheftrainer Christian Titz gewann am Freitagabend gegen Mitaufsteiger 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 (1:0) und holte den ersten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga seit dem 2. Oktober 2022. Damals siegte der FCM gegen Jahn Regensburg mit 1:0. Moritz Kwarteng (41. Minute) erzielte vor 24.528 Zuschauern in der MDCC-Arena die Führung. Nach dem Wechsel erhöhte der eingewechselte Tatsuya Ito (65.) zum 2:0. Nach dem zweiten Sieg hintereinander - was ebenfalls ein Novum in dieser Saison ist - geht die Tendenz der Elbestädter in der Tabelle mit nun 27 Zählern und Platz elf vorerst weiter aufwärts.

„Es ist schön, auch mal die Null zu halten. Insgesamt sind wir ein verdienter Sieger“, sagte Baris Atik und betonte: „Das ist der Fußball, den wir spielen wollen. Zwar mit viel Risiko, doch das ist der Titz-Fußball. Es ist das Ziel, dass wir das durchziehen. Wir haben heute einen Riesenschritt gemacht und das Woche für Woche abrufen.“ Zu seiner eigenen Zukunft meinte der Spielmacher: „Ich fühle mich wohl hier unter Christian Titz, mehr muss ich nicht dazu sagen.“ Torschütze Kwarteng meinte: „Wir sind gut reingekommen, haben gezeigt, dass wir ein Heimspiel haben. Wir glauben an uns und zeigen das auch nach Außen.“

Gästetrainer Dirk Schuster hatte nach den acht Toren im Hinspiel auf dem Betzenberg (4:4) einen „heißen Tanz“ angekündigt. Immerhin kennt er das Pflaster in Magdeburg, spielte einst seine erste Station im Männerbereich an der Elbe. „Ich hatte damals mit Joachim Streich einen Trainer, der mich enorm gefördert hat und somit einen großen Anteil an meiner Karriere hatte“, sagte Schuster dem TV-Sender Sky.

Doch das drittstärkste Auswärtsteam der Liga begann schwach, die Pfälzer konzentrierten sich erstmal auf die Abwehr. Der FCM startete mit viel Ballbesitz und erarbeitete sich gute Chancen. Lautern-Keeper Andreas Luthe verhinderte gegen Mohammed El Hankouri (11., 12.) die FCM-Führung. Plötzlich zappelte in der 17. Minute der Ball im Magdeburger Tor, nachdem Terrence Boyd im Nachsetzen einen abprallenden Pfostentreffer einschoss - doch er stand im Abseits. Die Gäste waren nun wach, das Spiel ausgeglichen. Doch Magdeburg investierte spielerisch mehr und wurde belohnt: Nach einem Steilpass von Jason Ceka traf Kwarteng mit seinem achten Saisontreffer zur Führung.

Titz, der kurzfristig auf den erkrankten Daniel Elfadli verzichten musste, brachte nach Wiederanpfiff den Japaner Tatsuya Ito, der für Ceka kam. Er war wie der Lauterer Marlon Ritter stark gelb-rot-gefährdet. Magdeburg jedoch schwer wieder ins Spiel. Boyds Schuss (57.) war zu unplatziert. Auf der anderen Seite hielt Luthe gegen FCM-Kapitän Amara Condé (59.). Nach einer Hacken-Weiterleitung auf der Außenbahn von Baris Atik schlenzte Ito (65.) den Ball aus spitzem Winkel zum 2:0-Endstand ins Tor. Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können, doch Luthe rettete in der 84. Minute vor dem frei stehenden Ito, der von Atik überragend in Szene gesetzt wurde. dpa