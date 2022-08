1. FC Magdeburg im Aufsteiger-Duell gefordert

Magdeburgs Spieler gehen vom Spielfeld. © Swen Pförtner/dpa

Nach drei Heimniederlagen ist der 1. FC Magdeburg im Duell der Aufsteiger an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern gefordert. Im Vergleich zum kriselnden FCM legten die Pfälzer mit bereits drei Siegen und Platz vier einen starken Zweitligastart hin. Die Elbestädter verbuchten nur ein Sieg und liegen vor dem 6. Spieltag lediglich auf Rang 16.

Magdeburg - „Es ist fast die gleiche Mannschaft mit den Spielern, die sie letzte Saison hatten, die sehr physisch spielen, es ist alles sehr eng in den Zweikämpfen“, sagte FCM-Trainer Christian Titz.

Nach dem Fehlstart arbeitete Titz vor allem die Fehler der letzten Wochen auf. „Wir sprechen das alles genau an und zeigen den Jungs auf, wie sie es besser machen können. Und auch mit der Klarheit, dass wir wissen, wir haben es in der Vergangenheit schon viel besser gemacht“, sagte der Trainer.

Im Vorjahr hatte der FCM in Liga drei ein 2:2 in Kaiserslautern erzielt. Torhüter Dominik Reimann parierte dabei sogar einen Elfmeter. „Da kann man schon einiges von mitnehmen. Das Stadion hat sich ja nicht geändert und die Fans auch nicht“, sagte der Keeper der „Magdeburger Volksstimme“ (Freitag). Auch sonst sieht die Statistik auf dem Betzenberg gut aus, in allen drei Drittligabegegnungen holten die Magdeburger jeweils ein Remis.

Viele Fragezeichen gibt es noch bei Baris Atik, der seit Wochen mit einer Bänderzerrung im linken Fuß zu kämpfen hat, die sich durch ein Ödem und eine Außenbanddehnung verschlimmert hatte. Eine Rückkehr des 27 Jahre alten Spielmachers ist weiter ungewiss. „Da wollen wir noch keine Prognose geben“, sagte Titz in dieser Woche vielsagend. Aktuell ist er weiter nicht einsatzfähig, wie auch Florian Kath (Aufbautraining), Maximilian Franzke (Muskelsehneneinriss), Leon Schmökel (Schambeinentzündung) und Luka Sliskovic (angeschlagen). dpa