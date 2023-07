1. FC Magdeburg schlägt AEZ Zakakiou mit 8:1

Magdeburgs Luc Castaignos läuft über den Platz. © Andreas Gora/dpa

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat im Rahmen seines Trainingslagers in Österreich das vierte Testspiel der Vorbereitung gewonnen. Gegen den zypriotischen Erstligaaufsteiger AEZ Zakakiou siegten die Elbestädter mit 8:1 (2:1). Luca Schuler (12. Minute) und Tatsuya Ito (39.) schossen den FCM in Führung, Alastair Reynolds (14.) glich zwischenzeitlich aus.

St. Ulrich am Pillersee - Nach der Pause erhöhten Eldin Dzogovic (52.), Jonah Fabisch (55., 90.), Luc Castaignos (57., 65.) und Baris Atik (78./Foulelfmeter).

Dabei griff Trainer Christian Titz erstmals wieder auf Stammtorwart Dominik Reimann zurück, der zuletzt mit Schambeinentzündung ausfiel. Mit Andi Hoti, Ahmet Arslan und Jean Hugonet standen drei Neuzugänge in der Startformation, die zur Pause eine knappe 2:1-Führung herausspielte. Nach dem Seitenwechsel tauschte Titz bis auf Reimann die gesamte Mannschaft aus, sodass nun mit Mittelfeldmann Fabisch und den Offensiven Alexander Nollenberger und Xavier Amaechi die nächsten drei Neuzugänge ihr Können zeigen konnten. Das zweite Magdeburger Team schoss dann den deutlichen Testerfolg heraus.

Am 14. Juli testen die Magdeburger im Trainingslager gegen Dänemarks Vizemeister Nordsjaelland, bevor der FCM am 23. Juli den FC Sevilla in der heimischen Arena empfängt. Am 29. Juli treten die Blau-Weißen dann zum ersten Ligaspiel bei Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden an. dpa