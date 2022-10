1. FC Magdeburg schlägt Regensburg: verlässt Abstiegsränge

Magdeburgs Luca Schuler (l) spielt gegen Regensburgs Maximilian Thalhammer. © Swen Pförtner/dpa

Der 1. FC Magdeburg hat in der 2. Bundesliga einen Befreiungsschlag gelandet. Gegen Jahn Regensburg holten die Elbestädter den zweiten Heimsieg und verlassen die Abstiegsränge.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat mit einem Arbeitssieg die Abstiegsränge in der 2. Fußball-Bundesliga verlassen. Die Elbestädter gewannen am Sonntag gegen den SSV Jahn Regensburg verdient mit 1:0 (0:0). Luca Schuler erzielte vor 19.008 Zuschauern in der 68. Minute den Siegtreffer, den der sonst so stark haltende SSV-Keeper Dejan Stojanovic mit einem kapitalen Fehler begünstigte. Der FCM kletterte mit dem dritten Saisonsieg vom 18. auf den 13. Rang direkt hinter Regensburg.

„Der Torwart hatte spekuliert, dass der Platz nicht trockener ist, entsprechend war es glücklich, dass der Ball so auftischt und über ihn drüber geht. Dann war es nicht mehr allzu schwer“, sagte Siegtorschütze Schuler und ergänzte nach seinem ersten Zweitligator: „Wir haben zu null gespielt, hinten dicht gehalten und vorne die wenigen Chancen effektiv genutzt.“

FCM-Cheftrainer Christian Titz bilanzierte erleichtert: „Natürlich habe ich mich sehr gefreut, hauptsächlich für meine Mannschaft und die Leute hier im Stadion, weil wir seit Wochen hohen Aufwand betreiben. Meine Mannschaft ist auch in den letzten Wochen schoin sehr selbstbewusst aufgetreten, dennoch war der Sieg heute auch wichtig.“

Titz musste in der ohnehin anfälligen Abwehr auf Cristiano Piccini (Adduktorenprobleme) verzichten, stellte gezwungenermaßen um, brachte für den Neuzugang Routinier Alexander Bittroff. Zudem stand der lange verletzte Spielmacher Baris Atik in der Startelf. Die Gastgeber hatten von Beginn an mehr Spielkontrolle, Regensburg hingegen die besseren Chancen. So verhinderte Dominik Reimann beim 20-Meter-Schuss von Christian Viet (11. ) und beim Versuch von Andreas Albers (23.) aus 16 Metern die Jahn-Führung. Auf der Gegenseite parierte Stojanovic (29.) bei einem abgefälschten Schuss von Moritz Kwarteng die FCM-Führung. Der nächste abgefälschte Schuss von Leon Bell Bell (35.) landete dann im Tor, doch Schiedsrichter Deniz Aytekin musste den Treffer nach dem Videobeweis wegen einer Abseitsstellung zuvor zurücknehmen.

Nach dem Wechsel war der FCM weiter dominant, haderte aber mit der Chancenverwertung. Bell Bell (51.) scheiterte an Stojanovic, Atiks Freistoß (57.) aus über 20 Meter ging nur ans Außennetz. In der wohl besten Gästephase nach gut einer Stunde, in der Prince Owusu (66.) nach einem Konter die Führung auf dem Fuß hatte, schlug plötzlich der FCM zu. Nach einem langen Abschlag von Reimann verschätzte sich Stojanovic komplett, unterlief den Ball und Schuler (68.) musste nur noch einschieben. dpa