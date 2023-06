1. FC Magdeburg startet bei Aufsteiger Wiesbaden in Saison

Trainer Christian Titz von 1. FC Magdeburg ruft seinem Team etwas zu. © Andreas Gora/dpa

Der 1. FC Magdeburg startet mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Am 29./30. Juli reisen die Schützlinge von Trainer Christian Titz zum Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Spielplan der Deutschen Fußball-Liga (DFL) hervor. Das erste Heimspiel ist eine Woche später gegen Eintracht Braunschweig terminiert.

Magdeburg - Die mit besonderer Spannung erwarteten Duelle gegen die Bundesliga-Absteiger Hertha BSC und Schalke 04 sind für den fünften und sechsten Spieltag vorgesehen. Dabei empfangen die Magdeburger die Berliner (1. bis 3. September) und reisen nach Gelsenkirchen (15. bis 17. September). Die Begegnungen gegen den Hamburger SV und Hansa Rostock werden am 12. Spieltag (3. bis 5. November) auswärts beim HSV und am 13. Spieltag (10. bis 12. November) in der heimischen Arena ausgetragen. Die Hinrunde endet zwischen dem 15. und 17. Dezember mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. dpa