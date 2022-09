1. FC Magdeburg unterliegt in Unterzahl beim SC Paderborn

Ein Spielball liegt auf dem Rasen. © Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Der Aufwärtstrend beim 1. FC Magdeburg ist nur bedingt zu sehen. Zwar verkauft sich der Aufsteiger beim Spitzenreiter in Unterzahl teuer, geht aber dennoch leer aus.

Paderborn - Gut gespielt und doch verloren: Beim 1. FC Magdeburg ist der Aufwärtstrend nur bedingt erkennbar, nach Punkten geht es nicht vorwärts. Die Blau-Weißen haben beim SC Paderborn eine ansprechende Leistung gezeigt, dennoch 0:1 (0:0) verloren. Zudem mussten die Gäste mehr als 45 Minuten in Unterzahl spielen nach der Gelb-Roten Karte von Jamie Lawrence (40.) Minute. Marvin Pieringer erzielte den Treffer des Tages für die Paderborner (79.). Mit nur vier Punkten aus sieben Partien rangiert der FCM derzeit auf Rang 17.

FCM-Trainer Christian Titz nahm nur eine Veränderung nach dem Spektakel auf dem Betzenberg vor, brachte Connor Krempicki von Beginn an für Julian Rieckmann. Erstmals spielte der FCM in der Viererkette also in derselben Formation wie in der Vorwoche. Gegen die stark gestarteten Ostwestfalen wollten die Magdeburger wie auch in Kaiserslautern etwas zurückhaltender agieren und vor allem das Zentrum dichthalten.

Effizienter waren zunächst die Gastgeber, die dem FCM den Spielaufbau schwer machten, so dass die Elbestädter immer wieder zu den ungeliebten langen Bällen greifen mussten. Gefährliche Abschlüsse gab es jedoch von keiner Seite. Magdeburgs Luca Schuler wurde innerhalb weniger Minuten zweimal im Strafraum gelegt (28., 31.), doch Schiedsrichter und VAR empfanden die Situationen nicht als elfmeterwürdig.

Das Spiel belebte sich zum Ende der ersten Halbzeit, Magdeburg kam zu mehr Abschlüssen, war dann aber nur noch zu zehnt: Lawrence foulte Sirlord Conteh und sah Gelb-Rot (40.). Eine aus FCM-Sicht besonders ärgerliche Entscheidung, denn bis dahin hatte Magdeburg eine gute Partie geboten, kaum etwas zugelassen und vorne durchaus Chancen erarbeitet.

Wie zu erwarten, nutzte Paderborn die Überzahl nach der Pause zu Dauerdruck, der FCM kam nur selten zu längeren Ballbesitzphasen. Zu vielen Abschlüssen kamen die Gastgeber allerdings nicht, Magdeburg verteidigte zumeist konzentriert, zog sich aber auch immer weiter zurück. Schließlich traf Paderborn doch noch, nachdem ein abgewehrter Ball Pieringer (79.) erneut vor die Füße gesprungen war.

In der kommenden Woche empfängt der FCM mit Greuther Fürth einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Spätestens gegen die Kleeblätter müssen die Elbestädtern punkten. dpa