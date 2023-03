1. FC Magdeburg will Erfolglos-Serie in Heimspielen beenden

Magdeburgs Trainer Christian Titz lächelt. © Swen Pförtner/dpa

Der 1. FC Magdeburg will die positive Entwicklung der vergangenen Monate nun auch ergebnistechnisch in einem Heimspiel ausdrücken. Nach dem zweiten Auswärtssieg hintereinander am vergangenen Sonntag bei Hannover 96 kommt am Freitag (18.30 Uhr/Sky) Mitaufsteiger 1. FC Kaiserslautern zu den seit fünf Heimspielen auf einen Sieg wartenden Magdeburgern.

Magdeburg - „Wir haben in der Rückrunde auch zu Hause viele Dinge gut umgesetzt, uns aber mit dem Ergebnis nicht belohnt. Deswegen sind wir guter Dinge, weil wir sehen, wie viel positiv war. Am Freitag heißt es deshalb, die Sachen, die uns zuletzt daheim gefehlt haben wie Torabschluss und konsequente Verteidigung besser umsetzen“, sagte FCM-Trainer Christian Titz am Donnerstag.

Im Hinspiel hatte Magdeburg auf dem Betzenberg ein 4:4 erreicht. Bereits damals zeigte der FCM eine gute Moral, lobte Titz. Wir wissen, dass wir mit Kaiserslautern auf eine sehr unangenehme Mannschaft treffen, die sehr körperlich spielt, die sehr nickelig spielt“, sagte Titz. Kaiserslautern stehe kompakt, sei stark im Umschaltspiel und bei Eingaben und nutze seine Chancen konsequent. Darauf müsse man sich einstellen.

Den letzten Heimsieg hatte der FCM am 2. Oktober 2022 gegen Jahn Regensburg verbucht. Zuletzt reichte eine 1:0-Führung gegen St. Pauli nicht für drei Punkte in der MDCC-Arena, die Hanseaten gewannen in der Schlussphase noch mit 2:1. Nun kommt mit der Mannschaft des ehemaligen FCM-Spielers Dirk Schuster das drittstärkste Auswärtsteam der 2. Bundesliga an die Elbe. Die spielerisch starken Magdeburger wollen den Sieg von Hannover nun wiederholen. „Die drei Punkte sind ganz wichtig fürs Selbstvertrauen, für das Tabellenbild. Das gibt der Mannschaft einiges“, sagte Titz. dpa