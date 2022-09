FDP-Fraktion macht Druck bei Datenschützer-Posten

Die FDP-Landtagsfraktion dringt auf eine zügige Besetzung des Landesdatenschutzbeauftragten und nimmt dabei vor allem den größten Koalitionspartner in die Pflicht. „Wir warten auf das Signal der CDU-Fraktion“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Guido Kosmehl am Dienstag in Magdeburg. Innerhalb der schwarz-rot-gelben Koalition liefen weiter Gespräche zur Besetzung des Amts.

Magdeburg - „Wir machen Druck.“

Im Frühjahr war die Wahl des Datenschutzbeauftragten im Landtag von Sachsen-Anhalt überraschend gescheitert. Bei der Abstimmung hatte die Koalition keine Mehrheit für den favorisierten Kandidaten Albert Cohaus zusammenbekommen. Er erhielt nur 46 Stimmen, 49 wären nötig gewesen. Die Koalition verfügt über 56 Sitze. Cohaus führt die Geschäfte des Landesbeauftragten für den Datenschutz seit Januar 2021 interimsmäßig, er ist als Direktor dessen Stellvertreter.

Warum die Koalition bei der geheimen Abstimmung keine Mehrheit zusammenbrachte, ist unklar. Dem Vernehmen nach soll Cohaus bei seiner Vorstellung im Landtag nicht alle überzeugt haben, Teile der CDU-Fraktion sollen den Posten zudem lieber mit einem eigenen Kandidaten besetzen wollen. dpa