Feiertage nachholen: Linke will Antrag einbringen

Teilen

Eva von Angern (Die Linke) spricht im Landtag. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Sachsen-Anhalts Linke will einen Anlauf im Landtag unternehmen, damit Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, künftig wochentags nachgeholt werden. Einen entsprechenden Antrag will die Linke-Fraktion eigenen Angaben zufolge in der Mai-Sitzung in den Landtag einbringen. „Deutschland muss mal wieder aufholen, unsere europäischen Nachbarn nehmen gewerkschaftlich erkämpfte Feiertage viel ernster“, sagte Fraktionschefin Eva von Angern.

Magdeburg - „Zum Beispiel werden in Spanien und Großbritannien Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, am nächsten Montag nachgeholt.“

Vor dem Hintergrund der Arbeitszeitverdichtung und den zusätzlichen Lasten der Pandemie, gerade für Familien, müsse in Deutschland gehandelt werden. Die Linke-Fraktion fordere die Landesregierung deshalb auf, auf Bundesebene für eine einheitliche Ausgleichsregel zu sorgen. „Gelingt dies nicht, muss das Landesgesetz in Sachsen-Anhalt geändert werden“, so von Angern.

Die Linke hatte bereits vor einigen Tagen angekündigt, zeitnah parlamentarisch tätig zu werden, „damit künftig keine Feiertage mehr ausfallen“, hatte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, Jan Korte, angekündigt.

Die Linken-Landesvorsitzende Janina Böttger erklärte: „Der diesjährige 1. Mai fällt auf einen Sonntag. Der Kampftag bleibt, der Feiertag aber geht verloren. So ist das nicht gedacht.“ Die Feiertagsregel sei dafür da, um Arbeitnehmern mehr Erholungs- und Familienzeit zu ermöglichen. Für diejenigen, die trotzdem arbeiten müssen, bedeute das Zuschläge oder Freizeitausgleich. „Diese Rechte sind hart erkämpft und sollten deshalb auch nicht dem Zufall des Kalenders überlassen sein“, so Böttger.

In Deutschland fallen 2022 zwei der ans Datum gebundenen Feiertage auf einen Sonntag: der 1. Mai und der 25. Dezember. Der 1. Januar war ein Samstag; 3. Oktober und zweiter Weihnachtstag fallen auf Montage. Neujahr 2023 fällt wieder auf einen Sonntag. dpa