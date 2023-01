Feußner: Lehrer ab März eine Stunde mehr vor der Klasse

Eva Feußner (CDU), Bildungsministerin des Landes Sachsen-Anhalt spricht. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Sachsen-Anhalts Lehrer sollen voraussichtlich ab Mitte März eine Stunde länger pro Woche vor den Klassen stehen. Das Kabinett habe am Dienstag beschlossen, dass es künftig ein Arbeitszeitkonto geben soll, auf dem die mehr geleisteten Stunden angesammelt werden können, sagte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Dienstag in Magdeburg. Im nächsten Schritt sollten die Verbände angehört werden.

Magdeburg - Nach einer weiteren Befassung des Kabinetts könne die neue Regelung im März in Kraft treten, so die Ministerin.

Die Lehrerinnen und Lehrer sollen laut Feußner für die kommenden fünf Jahre eine Stunde mehr pro Woche arbeiten. Ausgenommen seien rund 2000 Lehrkräfte ab 62 Jahren sowie Behinderte ab einem Grad von 50 Prozent. Auch befristet angestellte Lehrkräfte werden nicht erfasst.

Wer zu der sogenannten Vorgriffsstunde verpflichtet wird, soll bis zu 1000 Stunden ansammeln können auf dem Arbeitszeitkonto. Ab dem Schuljahr 2032/33 sollen die Stunden abgebaut werden können in Form eines Sabbaticals oder eines früheren Eintritts in den Ruhestand. Feußner sagt, in den 2030er Jahren werde mit einer Entspannung beim Lehrermangel gerechnet. Mit der zusätzlichen Stunde vor der Klasse pro Lehrkraft kann das Land etwa ein Volumen von 500 Vollzeitlehrerstellen generieren. dpa