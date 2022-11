Film „Der Pfad“ eröffnet Schul-Kino-Woche in Sachsen-Anhalt

Teilen

"Kino" ist auf einem Schild über dem Eingang zu einem Kino zu lesen. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Kinosaal statt Klassenzimmer: Um Kindern und Jugendlichen pädagogische Inhalte und Werte mithilfe von Filmen zu vermitteln und ihnen analytisches Handwerkszeug beizubringen, gibt es in Sachsen-Anhalt die Schul-Kino-Woche. Nach dem Auftakt am Freitag im Luchs-Kino Halle stehen bis 25. November landesweit aktuelle Filme, Klassiker, Dokumentationen, Filme in Originalsprache sowie Animations- und Kurzfilme auf dem Programm.

Halle - Angesprochen werden Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen - von der Grund- bis zur Berufsschule. Gezeigt werden die Filme vormittags zum ermäßigten Eintrittspreis, verschiedene Sonderveranstaltungen wie Filmseminare und Lehrerfortbildungen runden das Angebot ab.

Im dünn besiedelten ländlichen Raum kommt das Mobile Schul-Kino zum Einsatz. Das Angebot richtet sich laut Organisatoren an Schulen, die in einem Umkreis von mindestens 20 Kilometern kein Kino haben oder für die der Weg zum Kino zu lange dauert und zu teuer ist.

Zur Eröffnung stellt Regisseur Tobias Wiemann in Halle seinen in diesem Jahr veröffentlichten Film „Der Pfad“ vor. Das Drama war den Angaben zufolge der Siegerfilm des diesjährigen Kinder-Medien-Festivals „Goldener Spatz“. dpa