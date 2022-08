Filmfest für Historien- und Kostümfilme im Wörlitzer Park

Liebhaber von üppig ausgestatteten Historien- und Kostümfilmen kommen bei einem Filmfest im Gartenreich Dessau-Wörlitz auf ihre Kosten. Nach Eröffnung der Wörlitzer Filmtage am Samstag werden bis 26. August unter freiem Himmel auf der Insel Stein sieben Klassiker des Kinos gezeigt, darunter das aktuelle Historiendrama „Corsage“ von Marie Kreutzer. Der Eröffnungsfilm beleuchtet das Leben der gealterten Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn und begeistert mit großen Kostümen ohne Sisi-Romantik.

Wörlitz - Ebenfalls auf dem Programm des Filmfestes stehen unter anderem „Die wundersame Welt des Louis Wain“ (2021, Regie: Will Sharpe) mit Benedict Cumberbatch sowie „Treffen in Travers“ (1989, Regie: Michael Gwisdek). Dabei handelt es sich um den letzten eingereichten Filmbeitrag der DDR beim Filmfestival in Cannes.

Die Wörlitzer Filmtage, zu denen auch die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz gehört, gibt es seit 2016. Als „Testballon“ für ein Freiluftkino im sogenannten römischen Theater auf der Insel Stein fungierte vor zehn Jahren der Konzertfilm „Pink Floyd - Live at Pompeji“. Das Filmfest gilt den Angaben zufolge aufgrund seiner Spezialisierung als deutschlandweit einmalig. dpa