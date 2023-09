Finanzminister bringt Rekordhaushalt ins Parlament ein

Michael Richter (CDU), Finanzminister des Landes Sachsen-Anhalt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hat am Donnerstag den Landeshaushalt 2024 ins Parlament eingebracht. Finanzminister Michael Richter (CDU) plant für das nächste Jahr so hohe Ausgaben wie nie zuvor. Der Entwurf hat ein Volumen von mehr als 14 Milliarden Euro. Nun ist der Landtag am Zug, der Etat soll noch in diesem Jahr beschlossen werden.

Magdeburg - Richter wies auf die finanzpolitischen Herausforderungen durch Inflation, Tarifsteigerungen und gestiegene Zinsen hin. Er betonte, in den nächsten Jahren seien strukturelle Einsparungen nötig. Es müssten freiwillige Leistungen hinterfragt, Pflichtaufgaben effizienter gestaltet und Renditen aus Digitalisierung und Entbürokratisierung erzielt werden, mahnte der Finanzminister.

Insbesondere beim Thema Personal forderte der CDU-Politiker eine Trendwende. Rund 4,5 Milliarden Euro werden 2024 dafür ausgegeben. „Lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen“, sagte Richter. Das seien mehr als 30 Prozent des Haushaltsvolumens. In Zukunft müsse Personal abgebaut werden. dpa