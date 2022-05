Finanzpolitiker beraten stundenlang über Haushalt

Teilen

Finanzpolitiker der schwarz-rot-gelben Koalition haben am Montag über den Landeshaushalt 2022 beraten. Vor der entscheidenden Bereinigungssitzung am Mittwoch im Finanzausschuss des Landtags wollten CDU, SPD und FDP offene Projekte abräumen. Bis zum frühen Abend dauerte die stundenlange Beratung an, Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt.

Magdeburg - Im Landeshaushalt 2022 sind mit mehr als 13 Milliarden Euro so hohe Ausgaben wie noch nie in Sachsen-Anhalt eingeplant. Nach der Einbringung durch die Landesregierung ins Parlament wollten die Landtagsfraktionen zusätzlich noch eigene Wünsche unterbringen. Die SPD will mehr Landesgeld für die Schulsozialarbeit. Die FDP möchte zusätzlich in Bildung investieren. Die CDU dringt auf mehr Geld für die Sanierung von Kreisstraßen.

Zuletzt wurde außerdem bekannt, dass das geplante Energiekosten-Entlastungspaket des Bundes in Sachsen-Anhalt für ein unerwartetes Loch im Etat sorgt. Die Koalition muss kurzfristig rund 200 Millionen Euro ausgleichen. Das Problem soll mit einer globalen Minderausgabe gelöst werden. Das Geld muss im laufenden Betrieb eingespart werden. Schwarz-Rot-Gelb geht davon aus, dass bis Jahresende nicht alle Mittel im Haushalt abfließen. dpa