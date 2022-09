Flüchtlingsrat äußert Unverständnis über Wohnsitzauflagen

Migration

Sachsen-Anhalts Kommunen können durch eine Regelung ukrainische Flüchtlinge unter bestimmten Umständen an einen Wohnort binden. Der Flüchtlingsrat kann die Argumentation dahinter nicht nachvollziehen.

Magdeburg - Der Flüchtlingsrat hat mit Unverständnis auf Wohnsitzauflagen für Flüchtlinge in Sachsen-Anhalt reagiert. „Wir können die Begründung der Planungssicherheit nicht nachvollziehen“, sagte ein Sprecher des Flüchtlingsrates Sachsen-Anhalt der Deutschen Presse-Agentur. Das Innenministerium des Landes hatte kürzlich eine Regelung erlassen, wodurch Kommunen künftig unter bestimmten Umständen Wohnsitzauflagen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aussprechen können. Das solle die Planungssicherheit erhöhen und Umzüge innerhalb des Landes besser steuern, hieß es von Innenministerin Tamara Zieschang (CDU).

Durch die Regelung können jene Landkreise und kreisfreien Städte eine Wohnsitzauflage aussprechen, die bisher weniger Kriegsflüchtlinge aufgenommen haben, als es ein landesweiter Verteilungsschlüssel vorsieht. Die Wohnsitzauflage soll dann ausgesprochen werden, wenn Betroffene erstmals einen Aufenthaltstitel erhalten. Sie soll nicht für Kriegsflüchtlinge gelten, die bereits eine Aufenthaltserlaubnis haben und in ihrer Aufnahmekommune bleiben wollen.

„In den Kommunen, in denen die Aufnahmequote bereits überschritten wurde, kann entsprechend geplant werden“, sagte der Sprecher des Flüchtlingsrates. In den Kommunen, die die Quote bisher noch nicht erfüllt hätten, schaffe die Wohnsitzregelung keine Planungssicherheit, da sie erst greifen würde, wenn die Personen vor Ort ankämen. „Wie viele Personen aber in die Kommune ziehen werden, wird durch die Wohnsitzregelung nicht besser planbar“, argumentierte er.

Die Auflage soll laut Innenministerium den Umzug von Ukrainerinnen und Ukrainern in Regionen unterbinden, die bereits viele Kriegsflüchtlinge aufgenommen haben. Das trifft aktuell auf Halle und Magdeburg sowie den Burgenlandkreis, den Landkreis Jerichower Land, den Salzlandkreis und den Landkreis Stendal zu.

Der Flüchtlingsrat machte Zweifel daran deutlich, dass solche Wohnsitzauflagen für die Integration der Ankommenden förderlich seien. Außerdem könnten solche Auflagen unter der Maßgabe der besseren Planbarkeit laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshof rechtswidrig sein, so der Sprecher des Flüchtlingsrates. Sie müssten der Integration dienen. Planungssicherheit oder Lastenverteilung unter den Kommunen stelle demnach keine hinreichende Begründung dar. dpa