Förderung von E-Ladesäulen mit jährlich 1,5 Millionen Euro

Ein Elektroauto auf grünem Grund markiert einen Parkplatz für Elektrofahrzeuge. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Sachsen-Anhalt fördert die Errichtung und Modernisierung öffentlicher E-Ladesäulen bis 2025 mit jährlich 1,5 Millionen Euro. Förderanträge könnten ab sofort gestellt werden, erklärte die Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens (FDP), am Freitag in Magdeburg. „Elektromobilität ist ein wichtiger Baustein, um die Klimaschutzziele zu erreichen und die individuelle Mobilität zu sichern.

Magdeburg - Daher sehen wir unsere Aufgabe in punkto E-Mobilität in der Förderung öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur.“ Ladepunkte seien zudem in der Landesbauordnung baugenehmigungsfrei gestellt worden.

Den Angaben zufolge hat das Land das Ziel, dass der Weg zum jeweils nächsten Ladepunkt höchstens 15 Minuten in Anspruch nehmen soll. Bislang seien seit 2018 rund 2,7 Millionen Euro Fördermittel für die Errichtung von Ladesäulen geflossen. Anträge können nur bei der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH gestellt werden. dpa