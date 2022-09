Forstminister schreibt offenen Brief an Ursula von der Leyen

Teilen

Sachsen-Anhalts Forstminister Sven Schulze (CDU). © Matthias Bein/dpa/Archivbild

Sachsen-Anhalts Forstminister Sven Schulze (CDU) hat sich in einem offenen Brief an die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gewandt. Darin habe er seinen Wunsch nach einem Stützpunkt der EU-weiten Löschflugzeugflotte in Deutschland bekräftigt, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Donnerstag. „Damit würde die Bekämpfung von Bränden aus der Luft (.

Magdeburg - ..) im gesamten mittel- und nordeuropäischen Raum vereinfacht, Wälder besser geschützt und Einsätze ressourcenschonender erfolgen können“, heißt es in dem Brief.

Sollte sich Europa dazu entscheiden, die Staffel zu erweitern, sei es angebracht, darüber nachzudenken, einen solchen Stützpunkt in Deutschland zu schaffen, sagte der CDU-Politiker zuletzt der Deutschen Presse-Agentur. Laut dem ehemaligen Europaabgeordneten sollen auf EU-Ebene zumindest entsprechende Diskussionen geführt werden. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte vergangene Woche bereits einen Ausbau der Staffel gefordert.

Das aktuelle System hält Schulze angesichts des jüngsten Waldbrandes im Nationalpark Harz grundsätzlich für gut. „Für uns ist doch wichtig, dass die Flugzeuge schnell zur Verfügung stehen“, sagte er. „Und das haben sie. Wir haben sie am Sonntagfrüh angefordert und am Sonntagabend sind sie in Braunschweig auf dem Flughafen gelandet.“ Am nächsten Tag flogen sie den ersten Löscheinsatz im Harz. Zuletzt hatte es dort auf einer Fläche von rund 160 Hektar gebrannt. Das war der zweite Waldbrand innerhalb weniger Wochen. dpa