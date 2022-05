Fraktionschefin: Linke muss mit Themen in den Vordergrund

Eva von Angern, Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag in Sachsen-Anhalt. © Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Die Linke muss aus Sicht der Chefin der Linken-Fraktionsvorsitzendenkonferenz, Eva von Angern, stärker auf Themen setzen und positiv über sich selbst reden. „Wir müssen als Linke wieder mit Themen in den Vordergrund kommen und nicht mit Selbstbefassungsthemen. Da sind wir für eine potenzielle Wählerschaft nicht interessant, verständlicherweise. Wählerinnen und Wähler wollen wissen, wo wir stehen“, sagte von Angern am Montag in Magdeburg.

Magdeburg - Dort ist sie Chefin der Linken-Landtagsfraktion. Wichtig sei zudem, dass die Linke positiv über sich und ihre Themen rede. Man solle darauf verzichten, sich im öffentlichen Raum „zu zerfleischen“. „Das halte ich für ein Riesenproblem“, sagte von Angern.

Die Linke hatte nach sehr schlechten Ergebnissen im Saarland und Schleswig-Holstein bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen am Sonntag nur 2,1 Prozent erzielt. Die Partei leidet unter internem Streit, einer Führungskrise nach dem Rücktritt von Co-Chefin Susanne Hennig-Wellsow und Sexismusvorwürfen. Bei einem Parteitag in Erfurt Ende Juni soll die gesamte Parteispitze neu gewählt werden. dpa