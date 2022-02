Fraktionsmittel falsch ausgegeben? AfD weist Vorwürfe zurück

Teilen

AfD-Landtagsfraktionschef Oliver Kirchner hat Vorwürfe zurückgewiesen, dass seine Fraktion Steuergelder nicht ordnungsgemäß eingesetzt haben soll. „Wir geben Fraktionsgelder nur für fraktionsinterne Veranstaltungen aus“, sagte Kirchner am Mittwoch.

Magdeburg - Konkret geht es unter anderem um eine von der AfD-Landtagsfraktion initiierte Demonstration auf dem Magdeburger Domplatz im Januar. Kirchner verteidigte die Veranstaltung, da diese in Zusammenhang mit einer Landtagssitzung stattgefunden habe. „Wir haben immer den Bezug zum Plenum gewahrt“, sagte Kirchner. Die Veranstaltungskosten hätten sich in einem vierstelligen Rahmen bewegt. Sollte der Landesrechnungshof die Vorgänge untersuchen wollen, könne man sich „gerne zusammensetzen“, so Kirchner. „Ich sehe das entspannt.“

Hintergrund ist Kritik der Grünen, die sich auf ein Gutachten des Gesetzgebungs- und Beratungsdienst des Landtags von Sachsen-Anhalt beziehen. Danach dürfen Fraktionen nicht auf die Willensbildung des Volkes einwirken, dies sei vielmehr die Aufgabe von Parteien, so die unabhängigen Landtagsjuristen. Es spreche viel dafür, dass die Organisation von Versammlungen im Sinne des Landesversammlungsgesetzes „nicht zum Aufgabenkreis“ von Fraktionen gehöre.

Die Grünen forderten die AfD-Fraktion am Mittwoch auf, Rechenschaft darüber abzulegen, welche Versammlungen in den letzten Jahren in welcher Höhe aus Fraktionskostenzuschüssen finanziert wurden. „Soweit die AfD-Fraktion zum Beispiel Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie veranstaltet, handelt es sich nach unserer Auffassung um rechtswidrige Verwendung von Steuergeldern“, sagte Grünen-Politiker Sebastian Striegel. dpa