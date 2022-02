Frankesche Stiftungen nehmen 2022 Emotionen in den Blick

Die Frankeschen Stiftungen richten ihre Aufmerksamkeit im Jahr 2022 voll auf das Thema Emotionen. Herzstück des Jahresprogramms sei die Jahresausstellung „Die Macht der Emotionen“, sagte Thomas Müller-Bahlke, Direktor der Franckeschen Stiftungen, am Donnerstag. Sie beschäftige sich mit der Relevanz von Gefühlen und sei vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene gerichtet.

Halle - Welchen Zweck haben Emotionen? Was bewirken sie? Und wie gehen wir mit ihnen um? Das sind laut Müller-Bahlke zentrale Fragen, denen sich die Ausstellung in sieben Themenräumen widmet. Die Schau läuft für etwa ein Jahr und soll Mitte März von der Grünen-Politikerin Renate Künast eröffnet werden. „Sie setzt mit ihrem Engagement für eine konstruktive Streitkultur ein klares Zeichen für mehr Mut im öffentlichen Diskurs“, schrieb eine Sprecherin der Stiftung.

Neben der Jahresausstellung plant die Stiftung weitere Ausstellungen mit Bezug zu Emotionen. So sollen in der Historischen Bibliothek in der Schau „Fromme Gefühle in Text und Bild in alten Büchern“ die Emotionen in der Stiftungsgeschichte betrachtet werden. Die Ausstellung „Die Macht der Gefühle. Deutschland 19/19“ wirft ab Oktober einen Blick auf die Frage, wie Emotionen die Geschichte beeinflussen.

Die Franckeschen Stiftungen wurden im 18. Jahrhundert in Halle von dem Theologen August Hermann Francke (1663-1727) zunächst als Waisenhaus gegründet. Daraus entwickelte sich eine Schulstadt mit modernen Lehrmethoden. Heute sind auf dem historischen Areal nach Angaben der Stiftungen rund 40 pädagogische, wissenschaftliche, soziale, kulturelle und christliche Einrichtungen ansässig. Dazu gehören Schulen, Kitas, Institute und Bereiche der Universität. Hinzu kam nach 1990 die Bundeskulturstiftung. dpa