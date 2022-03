Fridays for Future rufen erneut zu Klimastreik auf

Teilnehmer einer Demonstration, zu der die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ aufgerufen hatte. © Hannibal Hanschke/dpa

In mehreren Städten in Sachsen-Anhalt wollen Menschen am Freitag auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen und für einen effektiveren Klimaschutz protestieren. Zum zehnten Mal riefen die Organisatoren von Fridays for Future (FFF) zum globalen Streik auf, teilte eine Sprecherin von FFF mit. In Magdeburg beginne die Demonstration um 15 Uhr vor dem Domportal.

Magdeburg/Halle - Die Protestkundgebung in Halle soll laut FFF um 14 Uhr auf dem Marktplatz beginnen. Anschließend ist ein Aufzug in der Innenstadt geplant. Weitere Aktionen sind in Wernigerode, Dessau, Merseburg und Stendal geplant.

Zum zehnten globalen Klimastreik finden nach Angaben von FFF deutschlandweit an über 180 Orten Veranstaltungen statt. Auf fünf Kontinenten protestieren Menschen dann unter dem Motto #PeopleNotProfit für eine klimabewusstere Politik. Die Organisatoren fordern unter anderem wegen des Krieges in der Ukraine ein Öl- und Gasembargo gegen Russland. dpa