Frischer Wind im Künstler- und Stipendiatenhaus Salzwedel

Teilen

Mit dem jungen Künstler Walter Yu weht zum zweiten Mal in diesem Jahr ein frischer Wind durch das Künstler- und Stipendiatenhaus Salzwedel. Nach der Vorstellung des chinesisch-deutschen Malers am Montag will sich Yu dem Landkreis zufolge bis Ende Juni auf die traditionelle chinesische Malerei konzentrieren. Der 1989 in Peking geborene Künstler will demnach während seines dreimonatigen Aufenthalts die „geistigen Wanderungen durch die Stadt Salzwedel“ nutzen, um sie in einem „Rollenbild“ festzuhalten.

Salzwedel - Yu lebt in Berlin, wo er von 2011 bis 2017 an der Universität der Künste studiert hat. Er betätigt sich als Maler, Zeichner, Keramiker, Fotograf, Filmemacher und Schriftsteller.

Das Künstler- und Stipendiatenhaus Salzwedel war laut Landkreis seit 1997 bisher für mehr als hundert kreative Menschen ein befristeter Arbeitsort. Die Stipendien verschiedener Genres werden durch das Land vergeben, es werden 1000 Euro pro Monat gezahlt.

Bisher waren unter anderem Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland, den USA, China, Indien, Brasilien, Frankreich, Taiwan und Österreich in Salzwedel zu Gast. Es werden Aufenthalte für die Bereiche Literatur, Musik und Bildende Kunst ausgeschrieben. Yu hat ein Kunst-Stipendium bekommen. Das erste Quartal des Jahres ist immer einem Künstler oder Künstlerin aus der Literatur vorbehalten. dpa