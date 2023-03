Frühjahrsputz in Magdeburg: Putzaktion gestartet

Teilen

Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt will sich auch im Frühjahr 2023 wieder herausputzen. Mit einer großen Putzaktion am Olvenstedter Platz startete am Montag der für mehrere Wochen angesetzte traditionelle Frühjahrsputz. Der offizielle Aktionszeitraum beginne am 17. März und ende am 29. April, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung am Montag.

Magdeburg - Die Städtische Abfallwirtschaft stellt nach Angaben der Stadt für die Aktion kostenlose Container für die Abholung der Abfälle zur Verfügung. Zudem bieten sie den Freiwilligen auch Besen auf Leihbasis. So soll das Reinigen der öffentlichen Flächen unterstützt werden. Die Initiatoren hoffen nach eigener Aussage auf tatkräftige Hilfe der Bürger Magdeburgs.

„78 Aufräumaktionen mit rund 2300 Akteuren wurden dem Städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb schon gemeldet“, sagte der Stadtsprecher. Den Freiwilligen winkt als kleiner Anreiz eine Abschlussveranstaltung mit Tombola am 29. April.

Auch in Halle fand am Montag eine Müll-Aktion statt. Vor Ort wurden Müllsäcke und Greifzangen ausgegeben, Handschuhe sollten selbst mitgebracht werden. Die Initiatoren der Aktion „Müllsammeln am Montag“ rufen jeden ersten Montag im Monat die Menschen auf, Müll in einem festgelegten Bereich der Stadt zu sammeln. dpa