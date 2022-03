Frühwarnstufe in Gas-Notfallplan

achsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann spricht zur Presse. © Christian Modla/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann hat die ausgerufene Frühwarnstufe des Notfallplans Gas seitens der Bundesregierung begrüßt. Der Westen könne angesichts des Angriffskriegs in der Ukraine nicht die eigenen Sanktionen unterlaufen, indem er, wie von Russland gefordert, Gaslieferungen künftig in Rubel bezahle, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Magdeburg.

Magdeburg - Er halte es für richtig, dass die Bundesregierung auf die vertraglich festgelegte Bezahlung der Gaslieferungen bestehe. Das Ausrufen der Frühwarnstufe des Notfallplans Gas durch den Bundeswirtschaftsminister sei zunächst eine reine Vorsichtsmaßnahme, betonte Willingmann.

Am Mittwochvormittag hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Hintergrund ist die Befürchtung einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgung wegen des Kriegs. Russland will Gaslieferungen an bestimmte Länder, darunter Deutschland, künftig nur noch gegen Rubel vornehmen. Habeck bekräftigte, falls nur noch Rubel akzeptiert werde, stelle dies einen Bruch der privaten Lieferverträge dar.

Energieminister Willingmann bekräftigte, dass die Versorgung seinen Informationen zufolge sowohl in Sachsen-Anhalt als auch deutschlandweit unverändert laufe. Die Versorgung der Verbraucherinnen und Verbraucher in Sachsen-Anhalt bliebe gewährleistet, auch wenn sich die Versorgungslage verschlechtere, so Willingmann weiter. Er warb dennoch dafür, wo immer es geht, Energie einzusparen.

Ein russischer Lieferstopp wäre aus seiner Sicht jedoch wahrscheinlich mit Konsequenzen für die Wirtschaft verbunden. „In diesem Fall dürften betroffene Unternehmen - sowohl in Sachsen-Anhalt als auch andernorts - seitens der Bundesregierung nicht alleine gelassen werden“, sagte der Minister. dpa