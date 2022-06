Führerscheinumtausch: Noch viele alte Exemplare im Umlauf

Teilen

Zwei Führerscheine liegen auf einem Tisch. © Ole Spata/dpa/Symbolbild

Zur Erinnerung an die bald endende Umtauschfrist für alte Führerscheine hat der Salzlandkreis auf eine Vielzahl nicht umgetauschter Exemplare hingewiesen. „In der Kreisverwaltung liegen noch immer Daten für 8700 Papier-Führerscheine“, sagte eine Sprecherin des Kreises am Mittwoch. Bis zum 19. Juli können die Jahrgänge 1953 bis 1958 ihren alten Führerschein in einen fälschungssicheren EU-Führerschein umtauschen.

Bernburg - Auch in Merseburg läuft der Umtausch schleppend. „Bisher sind noch rund 4000 Papierführerscheine und rund 2500 DDR-Führerscheine dieser Geburtsjahrgänge im Umlauf. Im Juni wurden bisher 135 Führerscheine umgetauscht“, hieß es von der Kreisverwaltung.

Der verpflichtende Führerschein-Umtausch hat die Fahrerlaubnisbehörden in Sachsen-Anhalt bereits vor eine erhebliche Belastungsprobe gestellt. Die Umtauschfrist wurde bereits um ein halbes Jahr bis in den Juli verlängert. Zuletzt hieß es, für die Kommunen des Landes würde das ausreichend Puffer sein. „Der Aufschub sollte ausreichend sein“, schrieb eine Sprecherin des Burgenlandkreises. dpa