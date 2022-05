Fünf Prozent weniger Tiere geschlachtet in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt wird weniger geschlachtet. Im vergangenen Jahr habe die Zahl der gewerblichen Schlachtungen von Schweinen, Rindern, Schafen, Ziegen und Pferden bei 4,57 Millionen gelegen, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mit. Das seien rund 272 000 Tiere oder 5,6 Prozent weniger gewesen als im Jahr 2020. Hauptsächlich seien im Land Schweine geschlachtet worden - es waren 4,56 Millionen Tiere und damit ebenfalls 5,6 Prozent weniger.

Halle - Die Zahl der gewerblich geschlachteten Rinder erhöhte sich den Angaben zufolge binnen eines Jahres auf 2490, was einem Plus von 3,6 Prozent entsprach. Die Anzahl der gewerblich geschlachteten Tiere entsprach 2021 einer Gesamtschlachtmenge von 439 924 Tonnen.

Bei Hausschlachtungen ging die Zahl der verarbeiteten Tiere um fünf Prozent auf 8819 Tiere zurück, wie es weiter hieß. Dabei seien rund 75 Prozent Schweine gewesen, 19 Prozent Rinder und etwa 5 Prozent Schafe. Bei den Hausschlachtungen sei eine Gesamtschlachtmenge von 1173 Tonnen erreicht worden. dpa