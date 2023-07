Fünf Verletzte bei Autounfall: Kind wird schwer verletzt

Teilen

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer ist im Landkreis Börde gegen ein haltendes Auto gefahren und hat dabei fünf Menschen verletzt. Unter anderem wurde ein Kind schwer verletzt, wie die die Polizei berichtete. Den Angaben prallte der 33 Jahre alte Autofahrer am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 245 von Barneberg Richtung Hamersleben gegen das Auto einer 60-Jährigen.

Hötensleben - Nach ersten Erkenntnissen wollte die Autofahrerin nach links auf eine Landstraße abbiegen, als sie aufgrund von Straßenarbeiten ihre Geschwindigkeit drosselte und anhielt. Der dahinter fahrende Mann fuhr ihr demnach aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto auf.

Durch den Aufprall wurde ein Kind schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, so eine Polizeisprecherin. Vier weitere Menschen wurden demzufolge leicht verletzt - unter ihnen die Fahrerin und der Fahrer sowie zwei weitere Kinder. In welchen Autos die Kinder saßen, ließ die Polizei bislang offen.

Im Zuge der Unfallaufnahme war die Unfallstelle für rund zwei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. dpa