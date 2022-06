Galerie im Kulturhaus Leuna zeigt Kunst von Günter Grass

Grafiken, Aquarelle und Plastiken des Schriftstellers Günter Grass (1927-2015) zeigt die Galerie im Kulturhaus Leuna in einer Ausstellung. Nach der Eröffnung am Mittwoch wird die Schau „Günter Grass - Plastiken & Arbeiten auf Papier“ bis zum 22. Juli gezeigt. Sie entstand in Zusammenarbeit mit der Günter und Ute Grass Stiftung in Lübeck (Schleswig-Holstein), aus deren Bestand die mehr als 50 Leihgaben laut Galerie kommen.

Leuna - Sie stammen aus verschiedenen Schaffensperioden. Ergänzt werden die Kunstwerke durch illustrierte Schmuckausgaben und Gedichtauszüge.

Grass studierte an der Düsseldorfer Kunstakademie, zog nach Berlin und wurde an der Hochschule für Bildende Künste Schüler des Bildhauers Karl Hartung. Berühmt wurde Grass, der in Danzig geboren wurde und in Lübeck starb, mit dem Nachkriegsroman „Die Blechtrommel“. 1999 erhielt er den Nobelpreis für Literatur.

Die Kunstgalerie im Kulturhaus Leuna besteht eigenen Angaben zufolge seit 1998. Sie bietet rund 250 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Die Galerie im Saalekreis stellt die Werke regionaler Künstlerinnen und Künstler aus, sie zeigt auch internationale zeitgenössische Kunst. dpa