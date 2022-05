Ganztägige Warnstreiks der Beschäftigten im Erziehungsdienst

Beschäftigte nehmen an einem Warnstreik teil. © Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild

Eltern von Kita-Kindern in Sachsen-Anhalt mussten am Freitag Einschränkungen bei der Betreuung hinnehmen. Die Gewerkschaften Verdi sowie Erziehung und Wissenschaft (GEW) gehen von Hunderten Einrichtungen aus, die entweder ganztägig geschlossen waren oder lediglich eine eingeschränkte Betreuung anbieten konnten, wie Gewerkschaftssprecher mitteilten.

Halberstadt/Stendal - An Versammlungen in Halberstadt und Stendal nahmen nach Angaben von Verdi mehr als 230 Beschäftigte teil. Die GEW rechnete zunächst mit etwa 80 Teilnehmern an der Warnstreikaktion. Eine Gesamtzahl der Warnstreikenden konnte nicht genannt werden, weil sich Teilnehmer noch den ganzen Tag über in die Warnstreiklisten der Gewerkschaften eintragen konnten.

Die Gewerkschaften verhandeln seit dem 25. Februar mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände unter anderem über Sonderregelungen für den Sozial- und Erziehungsdienst. Mit den Warnstreiks solle der Druck auf die kommunalen Arbeitgeber vor der dritten Tarifrunde am 16. und 17. Mai in Potsdam erhöht werden, hieß es. dpa