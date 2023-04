Gedenken an Zerstörung Halberstadts vor 78 Jahren

Beschädigte Skulpturen am Nordportal des Halberstädter Doms. © Matthias Bein/dpa

Mit Ansprachen und Kranzniederlegungen ist am Samstag an die Zerstörung Halberstadts vor 78 Jahren im Zweiten Weltkrieg erinnert worden. Dazu hätten sich der stellvertretende Oberbürgermeister Timo Günther, Vertreter der Stadtratsfraktionen, der Stadtratspräsident und viele Bürgerinnen und Bürger traditionell an der Ruine der Franzosenkirche versammelt, teilte die Stadt mit.

Halberstadt - Die Überreste sind heute ein Erinnerungsort an die Opfer der Luftangriffe am 8. April 1945.

Um 11.25 Uhr hätten anlässlich des Gedenkens die Glocken in der Stadt geläutet. Schülerinnen hatten den Angaben zufolge dazu aufgerufen, „sich gegen jede Form von Rassismus und Vorurteilen zu stellen.“ Demnach mahnten Redner auch, die Geschichte der Stadt niemals in Vergessenheit geraten zu lassen und die Zeitzeugengeschichten zu bewahren, damit nachfolgende Generationen daraus lernen. dpa