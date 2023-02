Gedenken und Solidaritätsaktionen für die Ukraine

Teilen

Eine Fahne der Ukraine. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Anlässlich des Jahrestages des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges sind am Freitag in Sachsen-Anhalt zahlreiche Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine geplant. Es gibt Kundgebungen, Friedenskundgebungen in vielen Kirchengemeinden sowie Gesprächsrunden. Der Friedensbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Friedrich Kramer, will mit Schülerinnen und Schülern des Elisabeth-Gymnasiums Halle diskutieren (12.

Magdeburg/Halle - 00 Uhr). In Magdeburg haben die Deutsch-Ukrainische Vereinigung Sachsen-Anhalt und die ukrainische Vereinigung der Geflüchteten „Magdeburg helps Ukrainians“ zu einer Kundgebung auf den Domplatz aufgerufen (15.00 Uhr).

Als Zeichen der Solidarität wird am Freitag an den Dienstgebäuden des Landes Sachsen-Anhalt auch die ukrainische Flagge wehen. Sofern es drei Masten gibt, soll sie neben der Bundesflagge und der Landesflagge gesetzt werden, wie das Innenministerium mitteilte.

In den vergangenen zwölf Monaten sind nach Angaben der Kommunen rund 29 700 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine direkt in den Landkreisen und kreisfreien Städten aufgenommen worden, darunter mindestens 2700 Kinder im Kindergartenalter und rund 7000 Kinder im schulpflichtigen Alter, wie es weiter aus dem Innenministerium hieß. dpa