Gedenkminute für Streich vor Magdeburg-Spiel bei Verl

Nach dem Tod von Clublegende Joachim Streich wird der 1. FC Magdeburg am Sonntag beim SC Verl mit Trauerflor auflaufen. Zudem wird es vor Beginn der in Paderborn stattfindenden Partie in der 3. Fußball-Liga eine Gedenkminute geben. Das teilte der FCM am Sonntag mit. „Noch immer sind wir schwer getroffen vom Tod unserer Clublegende Joachim Streich. Umso schwerer fällt es uns, den heutigen Spieltag anzugehen.

Magdeburg - Doch ganz im Sinne von Achim, der jedes Spiel seines Clubs leidenschaftlich verfolgte, wird unsere Mannschaft alles geben, um in Paderborn gegen den SC Verl zu gewinnen - für Achim“, hieß es in einer Vereinsmitteilung.

Streich war in der Nacht zum Samstag im Alter von 71 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Der frühere Stürmer lief 102-mal für die DDR auf und erzielte dabei 55 Tore. Hinzu kommen 229 Tore in 378 Spielen der Oberliga. Streich spielte in seiner Karriere zunächst für Hansa Rostock, ehe er in Magdeburg seine erfolgreichste Zeit erlebte. dpa