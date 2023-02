Geflügelpest im Landkreis Börde: 20.000 Tiere werden getötet

An einem Ortseingangsschild hängt ein Schild mit der Aufschrift „Geflügelpest Sperrbezirk“. © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

In einem Putenbestand im Landkreis Börde ist die Geflügelpest festgestellt worden - alle 20.000 Tiere müssen getötet werden. Am Mittwoch sei mit den Maßnahmen begonnen worden, erklärte ein Sprecher des Landkreises in Haldensleben. Schleusen sollen verhindern, dass das Virus aus dem Stall herausgetragen wird, die Tiere müssten getötet und sachgerecht entsorgt werden.

Bülstringen - Es seien zudem ein Sperr- und ein Beobachtungsgebiet um den Ausbruchsort in Wieglitz (Gemeinde Bülstringen) eingerichtet worden. Geflügel darf dort nur noch in Ställen oder unter speziellen Schutzvorrichtungen gehalten werden. Die Jagd auf Federwild ist untersagt.

Am Dienstag war in dem Tierbestand der Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt worden. Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine Viruserkrankung, die für Hausgeflügel hochansteckend ist. Einige Varianten der Geflügelpestviren können in Einzelfällen auch auf andere Tiere und Menschen übertragen werden. dpa