Gemälde, Fotos, Plastiken: Sachsen-Anhalt kauft Kunst

Blick auf den Eingang der Lyonel Feininger Galerie in Quedlinburg. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Seit 1991 erwirbt Sachsen-Anhalt Werke zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler wie auch zurückliegender Epochen. Es laufen Überlegungen, wie die Landeskunstsammlung umfassend präsentiert werden könnte.

Magdeburg - Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr 240.750 Euro für Kunstankäufe ausgegeben. „Für die Landeskunstsammlung wurden insgesamt 16 Werke von 6 Künstlerinnen und Künstlern angekauft, darunter 11 Gemälde, 1 Fotozyklus, sowie 3 Werke aus dem Bereich der Plastik“, teilte das Ministerium für Kultur auf Nachfrage mit. „Der Schwerpunkt lag dabei auf Arbeiten der Malerei, der Fotografie sowie der Plastik. Die Entstehungszeit der Werke liegt dabei im Wesentlichen in den Jahren 1978 bis 2022.“

Sachsen-Anhalt kauft seit 1991 Kunstwerke an. Die Summen für die Ankäufe schwanken, 2021 etwa wurden rund 70.600 Euro ausgegeben, 2012 waren es etwa 250.000 Euro.

Zahlreiche Kunstgegenstände aus dem Landesbesitz sind an öffentliche Einrichtungen und Institutionen entliehen und dort zu sehen. Die Landeskunstsammlung in erweiterter Form öffentlich zugänglich zu machen, sei Gegenstand konzeptioneller Überlegungen und Diskussionen, so das Ministerium. „Das Land befindet sich in Gesprächen mit einem möglichen Partner, um in unterschiedlichen Formaten die Landeskunstsammlung der Öffentlichkeit zu präsentieren.“

Als Beispiele für Ankäufe im Jahr 2022 nannte das Ministerium sieben Fotografien einer zwölfteiligen Werkreihe mit dem Titel „Halle, Februar 1978“ des Künstlers und Kunstpreisträgers Ulrich Wüst. Zudem sei im vergangenen Jahr im Rahmen einer Zuwendung ein Kunstwerk von Lyonel Feininger (1871-1956) erworben worden. „Inhaltlich werden damit die Sammlungen der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt ergänzt und der Kernbestand der Lyonel-Feininger Galerie in Quedlinburg erweitert“, hieß es.

„Die Kunstankäufe unterstreichen Sachsen-Anhalts tief verwurzelte Verpflichtung für Kultur“, betonte Staatsminister und Minister für Kultur, Rainer Robra (CDU). „Diese Ankaufsinvestitionen sind nicht nur finanziell, sondern auch emotional: Sie pflegen unser kulturelles Erbe, bereichern Sammlungen und inspirieren den Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart.“ Robra erklärte zudem: „Wir setzen uns weiterhin dafür ein, Kunst für alle erlebbar zu machen, um unser kulturelles Erbe zu teilen und zu bewahren.“

Ein Kunstbeirat gibt Empfehlungen für Neuerwerbungen des Landes ab. Ein Schwerpunkt liegt auf zeitgenössischen Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern aus Sachsen-Anhalt. So werden regionale Kunstschaffende gefördert, bestehende Sammlungen von Museen ergänzt und künstlerische Entwicklungen gestärkt, wie das Ministerium erläuterte. Ziel sei der Aufbau einer repräsentativen Landessammlung. dpa