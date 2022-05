Gemeinsamer Kaufmännischer Direktor für beide Unikliniken

Angesichts von Defiziten in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe bekommt das Universitätsklinikum Magdeburg (UKM) einen neuen Kaufmännischen Leiter. Der Aufsichtsrat habe am Mittwoch entschieden, die Position bis auf weiteres mit Marco Bohn zu besetzen, der seit Oktober 2020 in gleicher Position am Universitätsklinikum Halle tätig ist, teilte das Wissenschaftsministerium in Magdeburg mit.

Magdeburg - „Die Lösung der strukturellen wie finanziellen Probleme des UKM ist eine Aufgabe der gesamten Hochschulmedizin in Sachsen-Anhalt.“

Mit der bisherigen Kaufmännischen Direktorin Kerstin Stachel habe sich der Aufsichtsrat „im Einvernehmen darauf verständigt, künftig neue Wege zu gehen“. Nötig seien neue Impulse und einen verlässliche Planung in der personellen Führung, hieß es.

Der aus Tangermünde stammende Klinikmanager Bohn habe in Berlin Betriebswirtschaftslehre studiert und unter anderem schon als Geschäftsführer der Sana-Kliniken Berlin-Brandenburg und als Leiter Finanzen, Planung und Controlling am Universitätsklinikum Leipzig gearbeitet. dpa