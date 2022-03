Generalintendantin Stone verabschiedet sich mit Mozart-Oper

Teilen

Karen Stone sitzt am Regieplatz. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Mozart zum Abschied: Für ihre letzte Inszenierung als Generalintendantin am Theater Magdeburg fiel die Wahl von Karen Stone auf die Oper „Don Giovanni“ von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Nach der Premiere am Samstag im Opernhaus stehen bis 18. April fünf Aufführungen auf dem Spielplan.

Magdeburg - Nach Angaben des Theaters möchte Stone in ihrer letzten Regie-Arbeit in Magdeburg besonders die vielschichtige Figur des Don Giovanni ausloten. Obwohl er kein guter Mensch sei, wollten Frauen aufgrund seiner unwiderstehlichen Anziehungskraft mit ihm eine Nacht verbringen. Für Stone sei es gerade die Zeitlosigkeit der Figur, die die Oper auch für das heutige Publikum reizvoll mache, hieß es. Deshalb sei es für sie wichtig gewesen, diese bekannte Mozart-Oper zum Abschluss ihrer Zeit als Generalintendantin des Theaters Magdeburg persönlich in Szene zu setzen.

Die gebürtige Britin und eingebürgerte Deutsche folgte zur Spielzeit 2009/2010 auf Tobias Wellemeyer. Stone war zuvor unter anderem in Köln, Graz und Dallas/USA tätig. Ab der Spielzeit 2022/2023 leitet Julien Chavaz das Magdeburger Vierspartenhaus. dpa