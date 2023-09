Genforscher wollen Pflanzen nachhaltiger machen

Robert Hoffie vom Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) schaut sich gentechnisch veränderte Gerstenpflanzen an. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Genforscher aus Gatersleben (Salzlandkreis) hoffen auf eine baldige Umsetzung neuer EU-Regulierungen zum Umgang mit gentechnisch veränderten Pflanzen. Die derzeitigen Regeln behinderten die Forschungen stark, sagte der künftige Leiter des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, Nicolaus von Wirén, der Deutschen Presse-Agentur.

Gatersleben - Die neue Gentechnik biete wichtige Potenziale, um Kulturpflanzen wie Getreide anpassungsfähiger an den Klimawandel zu machen. Dadurch könne der Anbau von Pflanzen nachhaltiger werden und die Nahrungsmittelsicherheit bewahrt werden.

Das IPK in Gatersleben zählt zu den bedeutendsten Forschungseinrichtung für Gentechnik in Europa. In der dort angesiedelten Genbank lagern rund 150 000 Muster von Samen von Kulturpflanzen. Das Institut begeht am Donnerstag sein 80-jähriges Bestehen.

Im Juli hat die EU-Kommission einen Gesetzvorschlag zur Neuregulierung von Pflanzen vorgestellt, die mithilfe neuer Gentechnik erzeugt wurden. Demnach soll ein Großteil dieser Pflanzen wie konventionell gezüchtete Pflanzen behandelt werden. Umweltverbände wie der NABU kritisieren die EU-Pläne massiv. dpa