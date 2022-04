Georg-Cantor-Gymnasium bei Landes-Mathematik-Olympiade vorn

Teilen

Die Schülerinnen und Schüler des Georg-Cantor-Gymnasiums Halle haben bei der Mathematik-Olympiade in diesem Jahr besonders erfolgreich abgeschnitten. Sie entschieden die landesweite Schulwertung für sich, wie der Landesförderverein Elemente e.V. am Samstag in Magdeburg mitteilte. Der Delta-Max-Preis für die beste Leistungsentwicklung im Vergleich zu den letzten drei Jahren ging an das Gymnasium Philanthropinum Dessau-Roßlau.

Magdeburg/Halle - Insgesamt nahmen den Angaben zufolge 248 Schülerinnen und Schüler aus 71 Gymnasien, vier Gesamtschulen und einer Gemeinschaftsschule an der Mathematik-Olympiade teil. Es seien insgesamt zehn erste, 21 zweite und 32 dritte Preise sowie 42 Anerkennungspreise vergeben worden. Der Elftklässler Arvid Höhne aus dem Georg-Cantor-Gymnasium Halle erhielt den Sonderpreis der Bildungsministerin für die wertvollste Gesamtleistung. Wie es hieß, löste er alle Aufgaben vollständig und erhielt die Höchstpunktzahl von 40 Punkten.

Zwölf Schülerinnen und Schüler werden das Land Sachsen-Anhalt bei der Bundesrunde der 61. Mathematik-Olympiade vertreten. Sie soll vom 15. bis 18. Mai in Magdeburg stattfinden. dpa