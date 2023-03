Geringerer Umsatz im Einzelhandel Sachsen-Anhalts

Ein Mann geht mit Einkaufstüten durch die Innenstadt. © Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Der Einzelhandel in Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr - bereinigt um den Preisanstieg - 1,7 Prozent weniger umgesetzt. Je nach Branche seien die Entwicklungen aber sehr unterschiedlich, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle weiter mit. So seien die realen Umsätze im Lebensmittel-Bereich sogar um 6,6 Prozent gesunken. Unternehmen, die keine Lebensmittel verkauften, machten zwischen Januar und Dezember hingegen ein reales Umsatzplus von 3,3 Prozent.

Halle - Am stärksten seien die Umsätze an Tankstellen gestiegen. Dort wurde den Angaben zufolge ein Plus von 8,6 Prozent verzeichnet. Nominal einschließlich der stark gestiegenen Verbraucherpreise erzielte der Einzelhandel in Sachsen-Anhalt nach den vorläufigen Statistik-Zahlen ein Umsatzplus von 7,6 Prozent. dpa