German Handball Awards: SC Magdeburg gewinnt drei Kategorien

Sport

Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat bei den German Handball Awards 2022 in drei Kategorien gewonnen. Bei der zweiten Preis-Verleihung durch das Fachportal „handball-world.news“ und das Magazin „Bock auf Handball“ wurden Gisli Kristjansson als „Publikumsliebling 2022“, Bennet Wiegert als Trainer des Jahres und die Meistermannschaft des SC Magdeburg als Team des Jahres ausgezeichnet.

Düsseldorf/Magdeburg - Eine Fachjury hatte in elf Kategorien Nominierte vorgeschlagen, über die abgestimmt werden konnte. Nahezu 200.000 Stimmen wurden im Januar in den verschiedenen Kategorien abgegeben. Ausnahme bildete die Kategorie „Publikumsliebling“, für den von den Handball-Fans 450 Vorschläge eingereicht wurden: Hier standen 30 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl, am Ende setzte sich Magdeburgs Kristjansson durch. „Ich bin megastolz und bedanke mich für die Auszeichnung“, sagte der isländische Nationalspieler.

Wiegert, Meistertrainer des SC Magdeburg, gewann die Auszeichnung als Trainer des Jahres bereits zum zweiten Mal. „Vielen Dank an alle, die gevotet haben. Auf der Trophäe steht jetzt zwar Bennet Wiegert drauf, aber der Preis gehört genauso Yves Grafenhorst, unserem Torwarttrainer Antoni Parecki und dem Staff, denen ich das einfach mit widme“, sagte der 41-Jährige. Dazu wurde das Team des SC Magdeburg auch - wie im Vorjahr bereits - zur Mannschaft des Jahres gewählt. dpa