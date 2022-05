Geschäftsführer Mario Kallnik hört beim 1. FC Magdeburg auf

Mario Kallnik, Geschäftsführer des Profibereichs beim 1. FC Magdeburg, wird seinen zum 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Das teilte der FCM am Montagnachmittag mit. „In den vergangenen Wochen ist meine Entscheidung gereift, meinen Vertrag als Geschäftsführer beim 1. FC Magdeburg über den 30.06.2022 hinaus nicht verlängern zu wollen“, sagte Kallnik in einem Statement.

Magdeburg - Der frühere FCM-Spieler hatte seit April 2012 zunächst ehrenamtlich im Präsidium des 1. FC Magdeburg gearbeitet und den Bereich Sport und Finanzen übernommen. Nach der Ausgliederung des Profibereichs in die 1. FC Magdeburg Stadion- und Sportmarketing GmbH wurde der gebürtige Spremberger deren Geschäftsführer. Kallnik sanierte und professionalisierte den FCM - in seine Amtszeit fallen der erstmalige Aufstieg in den Profifußball 2015 sowie die Aufstiege in die 2. Fußball-Bundesliga 2018 und 2022.

Nach deem Zweitliga-Abstieg 2019 war Kallnik allerdings über das sportliche Abschneiden der Profimannschaft in die Kritik geraten und hatte sich im Winter 2021 aus dem sportlichen Bereich zurückgezogen. „Für die weitere Entwicklung des 1. FC Magdeburg wünsche ich allen Beteiligten viel Erfolg“, sagte Kallnik auf der Vereinswebsite. dpa