Geschichts-Abi nach Notfallplan störungsfrei verlaufen

Abiturprüfungen laufen im Klassenzimmer eines Gymnasiums. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Die Abiturprüfungen im Fach Geschichte sind am Montag nach dem Durchsickern der Themen gemäß dem Notfallplan mit Ersatzaufgaben störungsfrei gelaufen. „Es gab keine Komplikationen in irgendeiner Form“, sagte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Dienstag in Magdeburg.

Magdeburg - Per WhatsApp seien die drei Prüfungsthemen am Wochenende verbreitet worden, die konkreten Aufgaben seien nicht dabei gewesen. Am Sonntagmittag erfuhren Landesschulamt und Ministerium davon. Es wurden Ersatzaufgaben zur Verfügung gestellt und die Prüfungen begannen eine Stunde später als geplant um 9.00 Uhr.

„Die Meldekette hat funktioniert. Es ist sehr professionell gehandhabt worden“, erklärte die Bildungsministerin weiter. Es seien keine Schäden oder Nachteile für die Prüflinge entstanden. Alle am Verfahren Beteiligten sollen Feußner zufolge dennoch nochmals sensibilisiert werden. Sollten sich im Lauf der Ermittlungen Lücken in Sicherheitssystem zeigen, werde darauf reagiert. Die Ministerin betonte: „Das war ein strafrechtlicher Tatbestand einer Person.“

Unklar ist weiterhin, wie die Aufgaben, die sich auf dem Deckblatt befanden, vorab öffentlich werden konnten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Wer das Durchsickern gemeldet hat, sagte Feußner aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Unklar sei, wie viele Schüler die vorgesehenen Themen am Ende kannten. Insgesamt seien die Unterlagen für die Geschichtsprüfung an 95 Schulen heruntergeladen worden.

Die Prüfungsaufgaben werden jeweils an einem separaten Drucker in einem für Schüler nicht zugänglichen Raum ausgedruckt, wie Feußner weiter mitteilte. Nach dem Druck würden die Papiere verschlossen und in einem Safe gelegt bis die Prüfung beginne. In diesem Jahrgang schrieben 4292 Schülerinnen und Schüler die Abiturprüfung im Fach Geschichte. Alle Schüler in Sachsen-Anhalt müssen mindestens den Grundkurs in Geschichte belegen, die meisten entschieden sich auch für Geschichte als Prüfungsfach, so Feußner weiter. Für den Fall, dass Unregelmäßigkeiten auftreten, seien neben den Original-Aufgaben übrigens immer zwei Reservesätze vorhanden. dpa