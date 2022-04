Gestiegene Holzpreise: Aussichtsturm im Harz verzögert sich

Blickt auf die umzäunte Baustelle des „Harzturms“ auf einem Großraumparkplatz. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Harztouristen müssen auf den geplanten 65 Meter hohen Aussichtsturm in Torfhaus noch länger warten. Die Eröffnung sei auf Ende September verschoben, sagte der Geschäftsführer der Harzturm GmbH, Hannes Mairinger, am Dienstag. Ursprünglich sollte die neue touristische Attraktion in diesem Frühjahr stehen.

Torfhaus - Als Grund für die Verzögerung nannte Mairinger die im vergangenen Frühjahr „explodierten Holzpreise“. Mittlerweile habe sich die Situation aber etwas normalisiert. Über die Verschiebung hatte zunächst die „Braunschweiger Zeitung“ (Dienstag) berichtet.

Mit dem Aussichtsturm verbindet das Unternehmen die Hoffnung auf ein „neues Kapitel Tourismusgeschichte“. Rund acht Millionen Euro werden nach Unternehmensangaben investiert, wie es beim Spatenstich im Mai 2021 hieß. Bund und Land Niedersachsen fördern das Projekt demnach mit etwa 1,4 Millionen Euro.

Der in Schraubenform geplante Turm imitiere einen „hohlen, drehwüchsigen Baumstamm“, Vorbild der Planer sei ein aufgehender Fichtenzapfen. Neben 360-Grad-Panorama-Aussichten auf den Brocken und den Nationalpark Harz soll es in 45 Metern Höhe einen gläsernen Skywalk geben, abwärts gehe es per Treppe, Lift - oder über die spiralförmige Rutsche. dpa