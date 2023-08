Gesundheitsausgaben in Sachsen-Anhalt deutlich gestiegen

In Sachsen-Anhalt sind die Pro-Kopf-Ausgaben für Gesundheit binnen zehn Jahren deutlich gestiegen. Nach 3779 Euro im Jahr 2011 lagen sie 2021 bei 5943 Euro, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Das entsprach einem Anstieg um 57,3 Prozent. 2021 wurden in Sachsen-Anhalt pro Einwohner 244 Euro mehr für die Gesundheit ausgegeben als im Bundesdurchschnitt.

Halle - Die Gesundheitsausgaben summierten sich 2021 auf insgesamt 12,9 Milliarden Euro, wobei zwei Drittel von der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung übernommen worden.

Eingeschlossen sind sämtliche Dienstleistungen, Waren, Verwaltungskosten und Investitionen, die Kranken- und Pflegekassen, Renten- und Unfallversicherer, aber auch Arbeitgeber für Krankenbehandlung, Prävention, Rehabilitation und Pflege ausgegeben haben. Auch von Verbrauchern aufgebrachte Gesundheitsausgaben wie Eigenbeteiligungen bei Rezeptverordnungen zählen dazu.

Allein die von den gesetzlichen Krankenkassen getragenen Pro-Kopf-Leistungen erhöhten sich in dem Zehn-Jahres-Zeitraum von 2478 Euro im Jahr 2011 auf 3598 Euro. Bei der Pflegeversicherung stiegen die Ausgaben um mehr als das Doppelte von 402 auf 828 Euro. Beide Werte sind laut Statistikern die höchsten im Bundesvergleich. Hingegen war Sachsen-Anhalt 2021 Schlusslicht bei den Ausgaben privater Krankenversicherer je Einwohner, die im Schnitt bei 224 Euro lagen. Wie in anderen ostdeutschen Ländern ist der Anteil privat Krankenversicherter in Sachsen-Anhalt eher gering.

Prozentual verzeichneten die öffentlichen Haushalte den höchsten Anstieg bei den Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben - sie kletterten um 210 Prozent auf 468 Euro im Jahr 2021 (2011: 151 Euro). Hier schlägt sich den Statistikern zufolge die Corona-Pandemie nieder, in der Land und Kommunen starke Ausgabenerhöhungen zu verzeichnen hatten, etwa für Impfzentren oder Personal in den Gesundheitsämtern.

Für Selbstzahlerleistungen wandten Verbrauchern 2021 im Schnitt 517 Euro auf. Die gesetzliche Rentenversicherung übernahm Gesundheitskosten von 73 Euro je Einwohner, Arbeitgeber 160 Euro.

Bei dem Kostenanstieg dürfte neben dem Corona-Effekt nach Einschätzung der Statistiker auch die Bevölkerungsstruktur eine Rolle spielen. Mit einem Durchschnittsalter von etwa 48 Jahren hatte Sachsen-Anhalt 2022 die bundesweit älteste Bevölkerung. dpa