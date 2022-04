Getötete 14-Jährige: Prozessbeginn gegen Ex-Freund

Ein Staatsanwalt steht vor einem Stapel Gerichtsakten. © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Nach der Tötung eines 14-jährigen Mädchens aus Aschersleben soll Anfang Mai dem gleichaltrigen Ex-Freund am Landgericht in Magdeburg der Prozess gemacht werden. Ihm wird vorgeworfen im November 2021 das Mädchen getötet zu haben, teilte ein Sprecher des Gerichts am Freitag mit. Der Fall hatte über die Grenzen von Sachsen-Anhalt hinaus für Entsetzen gesorgt.

Aschersleben/Magdeburg - Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklageschrift von einem möglichen Mord aus. Die Tötung könnte aus niedrigen Beweggründen erfolgt sein. Somit wäre ein Mordmerkmale erfüllt.

Da der Angeklagte noch minderjährig ist, findet die gesamte Hauptverhandlung ohne Öffentlichkeit statt. 13 Verhandlungstage sind bis Mitte August 2022 angesetzt.

Im November war die 14-jährige Josefine an einem Donnerstag als vermisst gemeldet worden. An diesem Tag hatte sie sich nach Angaben der Polizei mit ihrem Ex-Freund treffen wollen, um persönliche Gegenstände abzugeben. Später war sie nicht mehr zu erreichen. Tage später wurde schließlich die Leiche des Mädchens in einem Garagenkomplex in Aschersleben aufgefunden. Wenig später erließ das Amtsgericht Magdeburg zunächst Haftbefehl gegen den 14-jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags. dpa