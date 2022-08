Gipfel bei Haseloff soll Lösungen für Energiekrise aufzeigen

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff in der Walzengießerei Quedlinburg. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Archivbild

Steigende Preise für Verbraucher, hohe Belastungen für Wirtschaft und Kommunen: In zwei Wochen findet in Sachsen-Anhalt ein Energiegipfel statt. Was ist zu erwarten?

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) lädt Vertreter aus Wirtschaft, Verbänden und Kommunen zu einem Energiegipfel ein. Dabei sollen mögliche Lösungen in der Energiekrise besprochen werden. Der Austausch findet am 16. August in Magdeburg statt. „Bürger, Kommunen und Wirtschaft stehen aufgrund der Energiepreise vor großen Herausforderungen“, sagte Haseloff am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Beispielsweise sei die Wettbewerbsfähigkeit vieler Unternehmen aufgrund der hohen Preise gefährdet. „Auch die Kommunen haben hohe Mehrkosten, für die Bürger steigen die Lebenserhaltungskosten stark an. Es geht darum, ein Lagebild zu erlangen und Auswege zu erörtern.“

Teilnehmen sollen neben Mitgliedern der Landesregierung unter anderem Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, der Bundesnetzagentur, von Wirtschaftsverbänden sowie von energieintensiven Unternehmen aus Sachsen-Anhalt. Nach Angaben der Staatskanzlei werden aktuell bereits verschiedene Optionen geprüft, beispielsweise ein möglicher Schutzschirm für die Kommunen.

Sachsen-Anhalts Städte und Gemeinden hatten zuletzt auf einen Schutzschirm für die Absicherung der kommunalen Versorgungssicherheit gedrungen. Dieser könne beispielsweise Ausfallbürgschaften und Kreditabsicherungen durch die Investitionsbank gegenüber kommunalen Unternehmen der Energie- und der Wohnungswirtschaft beinhalten, hieß es in einem Brief an Haseloff. Die Kommunen befürchten, dass die Energie- und Wohnungsunternehmen durch Mietrückstände oder den Ausfall von Betriebskostenzahlungen in finanzielle Notlagen geraten und so Liquiditätsprobleme entstehen könnten.

Zum Energiegipfel soll auch eine von der Landesregierung eingerichtete interministerielle Arbeitsgruppe erste Ergebnisse zu möglichen Maßnahmen in der Energiekrise vorlegen. Dabei geht es unter anderem um Einsparpotenziale in öffentlichen Gebäuden. dpa