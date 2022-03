Girls' und Boys' Day: Geschlechtsuntypische Berufe erkunden

In Magdeburg ist am Mittwoch der Startschuss für den kommenden Girls' und Boys' Day am 28. April gefallen. Der bundesweite Zukunftstag dient der Berufs- und Studienorientierung, in dem Mädchen und Jungen jeweils für sie geschlechtsuntypische Berufsfelder erkunden können. „Die Resonanz ist mittlerweile immer größer geworden“, sagte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) auf einer Eröffnungsveranstaltung.

Magdeburg - Es sei häufig nicht einfach, sich für einen Beruf zu entscheiden.

Aus Sicht von Burghard Grupe, dem Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Magdeburg, trägt der Girls' und Boys' Day dazu bei, starre Berufsbilder aufzubrechen. Denn diese hätten sich mittlerweile verändert, sie seien hoch technisch und nicht mehr so körperlich anstrengend.

Ein Beispiel für eine Frau in einem traditionellen Männerberuf ist Lara Keller. Unter den 130 Ausbildungsberufen hat sie sich für den Beruf der Schornsteinfegerin entschieden. „Ich würde mir wünschen, dass mehr Frauen diesen Beruf ergreifen, er ist viel frauengerechter geworden“, sagte sie. Die Arbeit als Schornsteinfegerin gefalle ihr sehr, weil sie viel mit Kunden zu tun habe, sie beraten könne und auch kein Problem damit habe, sich dreckig zu machen.

„Wir haben gerade mal 20 Prozent Frauenanteil im Handwerk“, sagte Grupe. „Wir brauchen händeringend Fachkräfte in allen Bereichen, vor allem im Handwerk.“ Wenn der US-Chiphersteller Intel nach Sachsen-Anhalt komme, würden auch viele Handwerker und Handwerkerinnen gebraucht werden. dpa